Giorni tribolati in quel di Catania. La squadra siciliana, questa sera, scenderà in campo a Vicenza per il turno preliminare di Coppa Italia, ma alle pendici dell'Etna il clima è teso. Secondo quanto raccolto dai vari media locali, il club rossoazzurro starebbe affrontando una vera e propria sprint per poter risolvere alcuni problemi bancari, la cui scadenza è fissata per lunedì 10 agosto.

MONTE INGAGGI - In un'estate movimentata dai tanti colpi in entrata, il direttore sportivo del Catania Vanna ha dovuto risolvere la questione legata al monte ingaggi della squadra. Nelle scorse settimane, il Catania ha annunciato alcune rescissioni contrattuali, fondamentali per dare una smorzata doverosa per poter completare l'iscrizione. Tra i giocatori che hanno lasciato la Sicilia figura anche Gregorio Luperini, ex Palermo. Tuttavia, le operazioni di sfoltimento della rosa non hanno portato i risultati sperati: la soglia del monte ingaggi è superiore al milione di euro, e il Catania deve presentare necessariamente una fideiussione integrativa.

SCADENZA E POSSIBILI CONSEGUENZE - L'iter burocratico deve essere completato entro lunedì 10 agosto. Il club rossoazzurro ha emesso un comunicato in cui giustifica il ritardo per "questioni tecnico-burocratiche", ma nel frattempo il tempo stringe. In caso di mancato completamento di tutte le pratiche burocratiche necessarie, il Catania rischia una sostanziosa penalizzazione, da scontare nel prossimo campionato di Serie C. Nel frattempo, il club del presidente Pelligra, farà il suo esordio questa sera al Menti contro il Vicenza. Anche qui, non mancano gli imprevisti, dato che il Catania potrà contare soltanto su quindici giocatori a disposizione. Tutti i nuovi acquisti non possono essere utilizzati per il turno preliminare poiché la Lega non ha ancora ratificato i loro trasferimenti. Presente Salvatore Caturano, su cui pende una squalifica di sei giornate, a causa di una rissa avvenuta nel 2024. Il giocatore, però, è regolarmente arruolabile poiché il provvedimento si applica esclusivamente alle gare di campionato.

Futuro incerto dalle parti di Catania, che rischia di dover cominciare il proprio campionato con un notevole dislivello.