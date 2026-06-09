Oggi è il giorno della risoluzione del contratto che lega Antonio Calabro con la Carrarese. L'allenatore ha scelto di cambiare aria, alla ricerca di un progetto diverso, ed è il prescelto del Padova per guidare i biancoscudati nella prossima stagione. Calabro è arrivato a Carrara, dove incontrerà la società toscana e firmerà la risoluzione del contratto.

Destinazione: Padova

Calabro ha scelto Padova. O Padova ha scelto lui. L'ambizione dell'uno e la voglia di rivalsa dell'altra. Manca veramente poco all'annuncio del club, ma intanto l'ultimo intralcio burocratico che impediva l'avanzare della trattativa, è in procinto di essere superato. Calabro firmerà la risoluzione del proprio contratto, che aveva scadenza a giugno 2027, e poi sarà libero di poter firmare con il Padova. Nelle prossime ore è atteso il comunicato ufficiale del club toscano, pronto a gettarsi nel mercato per trovare un nuovo sostituto. Calabro saluta dopo anni intensi, in cui è riuscito a guidare la squadra a due salvezze tranquille, con un gioco intenso e pratico che ha avvicinato la Carrarese, in più occasioni, al piazzamento nei play-off.

Il Padova è pronto ad accogliere il suo nuovo allenatore, dopo aver salutato Roberto Breda, il cui contratto scadrà a fine mese, che è riuscito a ottenere la salvezza dopo un girone d'andata, e un inizio di girone di ritorno, dai due volti. La società aveva scelto il cambio di guida tecnica, e dopo aver salutato Andreoletti ha scelto Breda. Adesso l'ambizioso Padova ripartirà da Calabro, è solo questione di ore - o giorni.

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