Calciomercato Milan, ufficiale: Simon Kjaer è un nuovo giocatore rossonero. Il comunicato

Nuovo colpo per il Milan.

Simon Kjaer è ufficialmente un nuovo calciatore rossonero: il ad annunciare il trasferimento del difensore ex Palermo è stato il Siviglia che, tramite una nota diffusa proprio pochi istanti fa attraverso i propri canali ufficiali, ha comunicato che il danese ha interrotto il proprio prestito con l’Atalanta per approdare alla corte di Stefano Pioli con la formula del prestito fino al termine della stagione con diritto di riscatto. Di seguito, il comunicato in questione: