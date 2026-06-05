Era solo questione di tempo, adesso è praticamente ufficiale. Fabio Pisacane rinnoverà il suo contratto con il Cagliari per altri due anni, con opzione per un terzo anno, mentre il nuovo Direttore Sportivo sarà Pietro Accardi. Negli scorsi minuti è arrivato il cosiddetto "sigillo presidenziale" da parte di Tommaso Giulini, presidente del Cagliari.

Tutto a posto

Giulini non ha voluto perder tempo. Dopo aver festeggiato la salvezza, con ciliegina sulla torta nell'ultima partita in campionato - una grandissima vittoria a San Siro contro il Milan, il presidente rossoblù ha voluto mettere le cose a posto subito. A cominciare dal Direttore Sportivo. Il posto libero lasciato da Guido Angelozzi verrà preso da Pietro Accardi, ex DS di Empoli e Sampdoria, come confermato dallo stesso Giulini. "Il mio benvenuto a Pietro Accardi", queste le parole riportate da Alfredo Pedullà.

Parallelamente, il presidente del club rossoblù ha voluto apporre il proprio sigillo ufficiale alla conferma dell'allenatore del Cagliari. Pisacane ha lavorato in maniera eccellente, riuscendo a conquistare la salvezza con una rosa molto giovane, con una menzione ai tanti giovani della primavera innestati in prima squadra. La conferma non è mai stata in dubbio, anche nei momenti di difficoltà, ma Pisacane era stato sotto la lente di ingrandimento di alcuni club. Alla fine l'allenatore campano ha scelto di proseguire in Sardegna, e Giulini ha confermato la firma imminente.

Il Cagliari esordirà tra due mesi e mezzo a Parma. Calcisticamente un'eternità, ma intanto i sardi hanno messo a posto il loro scheletro, e sono pronti a preparare un'altra stagione in Serie A.

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