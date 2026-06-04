Parlare di calciomercato facendo riferimento esclusivamente al campo è divenuto un esercizio piuttosto desueto. In queste fasi primordiali di mercato, le squadre si muovono in maniera diversa, e tra quelle che hanno scelto di giocare d'anticipo le manovre hanno incluso anche coloro che "il mercato lo muovono": i Direttori Sportivi. E tra Serie A e B il mercato dei DS è attivissimo.

Il Valzer

Il prossimo anno è attesa una vera e propria rivoluzione nelle aree tecniche delle squadre. Ben sette squadre sono alla ricerca di un nuovo DS, o nell'ultimo periodo avranno la possibilità di vederli all'opera per la prima volta: è il caso di Paratici (Fiorentina) e Ottolini (Juventus), in carica da circa sei mesi. La prima melodia del valzer dei DS è arrivata in Salento, con l'annuncio dell'addio di Pantaleo Corvino. Lo storico DS ha deciso di lasciare il Lecce in un momento storico del club, perché il successo ottenuto contro il Genoa ha permesso ai salentini di centrare la quarta salvezza consecutiva in Serie A - record nella storia del club. Le valutazioni della dirigenza del Lecce proseguono alla ricerca del sostituto, anche se al momento la soluzione interna (Stefano Trinchera, ndr.) sembra quella più accreditata. Anche a Cagliari è tempo di saluti: Guido Angelozzi ha deciso di lasciare la Sardegna dopo un solo anno, concluso con un'ottima salvezza e una serie di giocatori innestati nel mondo della Serie A (spicca su tutti, ovviamente, Marco Palestra). La scelta del club sardo punta sulla continuità del progetto avviato da Angelozzi, con Pietro Accardi che sta per diventare il DS del club. Si attende soltanto l'ufficialità, a Cagliari come nella capitale.

La Roma ha salutato Massara dopo la conquista della Champions League e ora attende solo il momento per poter ufficializzare Tony D'Amico, ex Atalanta. A proposito di Atalanta, è tempo di rivoluzione anche a Bergamo, perché Palladino non è stato rinnovato, e ha lasciato anche il DS. Il progetto bergamasco riparte, o ricomincia, da Maurizio Sarri in panchina e Cristiano Giuntoli nelle vesti di DS. Voglia di rivincita.

Chi sembra brancolare nel buio, in questo momento, è il Milan. La dirigenza rossonera è stata praticamente azzerata delle parti societarie e tecniche. Cardinale ha risparmiato soltanto Ibrahimovic, e sarà lo svedese a scegliere il prossimo allenatore del Milan, e insieme a lui anche il Direttore Sportivo. Il sogno si chiama Ralf Ragnick, Ct dell'Austria, che apprezza la destinazione, ma ha già informato il club di posticipare gli incontri dopo il Mondiale.

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