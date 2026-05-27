Dopo il terremoto in casa Milan, che ha visto l'addio di Furlani, Tare, Allegri e Moncada, sarà Zlatan Ibrahimovic ad avere l'arduo compito di decidere il prossimo direttore sportivo e il prossimo allenatore.

In tal senso, secondo quanto appreso da Gazzetta.it, lo svedese avrebbe già incontrato Ralf Rangnick, attuale commissario tecnico dell'Austria. Potrebbe essergli proposto il ruolo da allenatore-manager, con competenze anche sull'area mercato. Nella lista della società rossonera, rimangono ancora Iraola (il nome più forte al momento), Oliver Glasner e Xavi.