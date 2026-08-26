Mancava soltanto l'annuncio ufficiale da parte del club marchigiano, ma adesso è ufficiale: Matteo Brunori è un nuovo giocatore dell'Ascoli. L'attaccante classe 94' si trasferisce nelle Marche con la formula del prestito con diritto di riscatto in favore dei bianconeri. Un colpo di spessore per la squadra di Tomei, alla ricerca di un centravanti di razza per affrontare il campionato di Serie B, cominciato con un successo esterno in casa del Verona. Brunori scenderà in campo con la squadra nell'allenamento pomeridiano, in preparazione verso l'esordio stagionale in casa contro la Carrarese.

IL COMUNICATO DEL CLUB - "Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito da Palermo FC il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Matteo Luigi Brunori. Il calciatore arriva in bianconero a titolo temporaneo, con diritto di riscatto, e vestirà la maglia numero 99. Classe 1994, nato il 1° novembre a Macaé, in Brasile, da genitori italiani, Matteo Brunori si trasferisce in Italia in giovane età, stabilendosi con la famiglia a Perugia. Da allora costruisce, gol dopo gol, una carriera di assoluto spessore nel calcio professionistico, arrivando a superare le 300 presenze, con ben 176 apparizioni in Serie B. La sua storia è fatta di gavetta, gol e conquiste. In Serie C veste le maglie di Foligno, Reggiana, Pro Patria, Arezzo, Juventus U23 e Palermo, proprio il Club dal quale arriva oggi in bianconero. È in Sicilia che Brunori vive alcune delle pagine più belle della sua carriera. Nella stagione 2021/22 è il grande protagonista della cavalcata del Palermo verso la Serie B: 44 presenze tra campionato e playoff e 29 gol, numeri che gli valgono il titolo di capocannoniere del Girone C e, soprattutto, la firma sulla promozione dei rosanero. Il 12 giugno 2022, nella finale playoff di ritorno contro il Padova, è suo il rigore che vale la Serie B. In cadetteria ha indossato le maglie di Pescara, Virtus Entella, Sampdoria e Palermo. Sono cinque le stagioni complessive vissute in Sicilia, una in Serie C e quattro in Serie B, per un totale di 175 presenze, 76 gol e 18 assist con il Palermo. Nella stagione appena conclusa ha vestito per alcuni mesi la maglia della Sampdoria, collezionando 18 presenze, 3 gol e 3 assist. Il Club di Corso Vittorio Emanuele accoglie con grande entusiasmo e calore un attaccante di caratura, esperienza e personalità, con l’auspicio che il suo percorso in bianconero possa essere ricco di gol e grandi soddisfazioni."