Santos: “Jorginho tornerebbe in Italia. Super Brunori? Un brasiliano, me l’aspettavo”

“Penso che mancano brasiliani nel calcio italiano, prima c’era gente come Kakà. Oggi il regolamento vuole il passaporto italiano. Per ora in Nazionale ci sono Jorginho e Joao Pedro. Nel 2010 ho portato Joao a Palermo. Jorginho ritorna in Italia? Per lui sarebbe un sogno, lui può giocare adesso nelle big del campionato italiano. Dal Milan all’Inter alla Juve, anche Roma e Napoli. Speriamo che l’Italia vada al Mondiale e lì inizierò una trattativa con un altro club perché il mio assisto è in scadenza. Italia non sarebbe dovuta andare al ripescaggio, così come Portogallo e Turchia. C’è da stare attenti alla Macedonia, non hanno nulla da perdere. È una responsabilità grande, ci sono tanti ragazzi giovani. Palermo è una piazza che ha fame di calcio, è un peccato che la squadra sia in C. Io ho portato Rubinho qui nel capoluogo siciliano. È una brava persona, può fare bene nel ruolo di agente. Brunori? È un brasiliano, mi aspettavo questo rendimento. Io lo conosco molto bene. Coronado era a Malta con dieci euro in mano oggi prende 5 milioni in Arabia, quando fu lo portai al Trapani da Faggiano. Il Palermo poi fece una gran plusvalenza. Spero che l’Italia vada a giocarsi la finale contro il Portogallo, perché se gioca contro la Turchia sarà difficile”.