Portogallo-Turchia, Calhanoglu: “Dispiace, Yilmaz non ha colpe. Italia? Il calcio…”

Le dichiarazioni di Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter e della Nazionale turca, dopo la sconfitta contro il Portogallo nella semifinale per i playoff verso Qatar2022

Sarà sfida tra Portogallo e Macedonia del Nord in finale per decidere chi andrà ai Mondiali in Qatar. Così come la compagine balcanica ha, clamorosamente, superato l'Italia nella prima semifinale, i lusitani hanno vinto 3-1 in casa con la Turchia assicurandosi un posto nell'ultimo atto verso la competizione iridata. Al termine del match disputato all'Estadio do Dragao di Oporto , il centrocampista turco Hakan Calhanoglu ha rilasciato alcune dichiarazioni, soffermandosi anche sull' Italia di Roberto Mancini:

"Ci dispiace non esserci qualificati. Non siamo riusciti ad entrare in partita nei primi 15', siamo stati un po' titubanti e non abbiamo fatto quello che avremmo voluto. Kuntz ci ha motivati all'intervallo e dato la forza per controllare la gara, abbiamo segnato e poi c'è stato quel rigore, che magari avrebbe potuto cambiare le cose. Non voglio però dare colpa a Burak Yilmaz, che si è preso la responsabilità di calciarlo. Lui è il capitano, l'avrei potuto sbagliare anche io, così come gli altri. Con la Lettonia aveva segnato, oggi è andata male, ma rimaniamo una squadra e una famiglia. Ora bisogna guardare avanti. Italia? Saranno delusi anche loro, ma questo è il calcio e può succedere"