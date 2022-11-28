Dopo più di una settimana dall'inizio dei Mondiali 2022 in Qatar, si è verificata questa sera la prima invasione di campo durante il match tra Portogallo e Uruguay, valido per la seconda giornata della fase a gironi. Un uomo ha scavalcato gli spalti del Lusail Iconic Stadium sventolando la bandiera della pace.

Si tratta di un gesto fortemente simbolico, dopo le polemiche legate all'imposizione della FIFA alle nazionali di non indossare le fasce arcobaleno con la scritta "One love". Tra le squadre coinvolte la Germania, dove i calciatori hanno posato con la mano davanti alla bocca nella foto di squadra, l'Inghilterra e la Danimarca su tutte. Nella scorsa partita dell'Iran, sempre in tema di manifestazioni politiche legata alla situazione umanitaria in Qatar, le autorità hanno sequestrato le maglie di due tifosi tributate all'attivista Masha Amini e con la scritta "Freedom".