Palermo, il ‘Barbera’ si rifà il look: la restaurazione in vista di Italia-Macedonia

La Regione ha stanziato 200 mila euro per i lavori che renderanno il 'Renzo Barbera' a norma FIFA per vedere disputare il playoff mondiale tra Italia e Macedonia del Nord

Il 'Renzo Barbera' si rifà il look e attende l' Italia di Roberto Mancini . La prima delle due gare della fase di spareggio per il Mondiale del 2022 in Qatar vedrà la formazione azzurra contrapposta alla Macedonia del Nord . Palermo è stata designata per ospitare l'importante sfida, con i campioni d'Europa in carica che riceveranno la spinta della tifoseria di Viale del Fante per oltrepassare questo primo insidioso step in vista del prossimo campionato del Mondo.

Il 'Barbera' sarà, tuttavia, soggetto a dei lavori di manutenzione prima di questo incontro, con la Regione siciliana che metterà a disposizione circa 200 mila euro per adattare lo stadio alle normative FIFA che la FIGC tiene, ovviamente, a rispettare in ogni loro osservanza. Nello specifico, l'obiettivo è quello di mettere in sicurezza le pensiline della tribuna e allestire gli spazi interni dello stadio, entro la data ultima del 24 marzo. Una corsa contro il tempo, già nell'avviare i lavori, per non rischiare di perdere un evento importantissimo per il cammino della Nazionale campione d'Europa verso il Mondiale, con Bergamo designata come città di 'riserva' qualora le manutenzioni a Palermo non possano essere attuate al passo con le scadenze.