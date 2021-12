Mondiali, a Mancini il Tapiro d’Oro 2021: “Sono preoccupato, ma andremo in Qatar”

Il ct dell'Italia, Roberto Mancini, ‘conquista’ il Tapiro d’Oro dell’anno 2021

Tempo di bilanci anche per l'Italia di Mancini, a pochi giorni dalla fine del 2021. Dopo il trionfo agli Europei di questa estate, gli azzurri, rischiano di non accedere ai prossimi Mondiali. Il primato nel girone sembrava a portata di mano, ma il pareggio interno con la Svizzera ha complicato i piani della Nazionale, costringendo l'Italia a uno spareggio per potere volare i Qatar. I fantasmi di Italia-Svezia del 2017 sono tornati a spaventare gli italiani, che temono di non vedere qualificare gli azzurri ai Mondiali per la seconda volta di fila. Stasera a Striscia la notizia il commissario tecnico della Nazionale riceverà da Valerio Staffelli il Tapiro d’oro dell’anno. Un "premio" che, il ct dell'Italia, spera possa essere di buon auspicio per la squadra.