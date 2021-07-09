Il messaggio dell'Italo-brasiliano a pochi giorni dalla finale di Euro 2020 tra gli azzurri e i Tre Leoni
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L'Italia batte la Spagna ai rigori e approda in finale.
Il gol di Chiesa, il pareggio di Morata, i supplementari e poi i rigori. Mancini affida il destino dell'Italia ai piedi di Jorginho per battere l'ultimo penalty, nella semifinale di Euro 2020. Il centrocampista raccoglie il pallone, lo posiziona sul dischetto e respira profondamente. Poi calcia con una tranquillità inaspettata, che spiazza Unai Simon e che lo trasforma in eroe per un giorno.
"Questo sta diventando un viaggio storico per me - scrive Jorginho su Instagram - ed è bello vedere l'amore dei fan da entrambe le parti. Qualunque squadra tifi, sei sempre il benvenuto a braccia aperte nel paese che sono sempre orgoglioso di chiamare casa".
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