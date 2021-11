Italia-Svizzera, Shaqiri: “Azzurri favoriti, per noi sarà la gara dell’anno!”

L’Italia si proietta alla sfida di venerdì sera contro la Svizzera, un match fondamentale per ottenere il pass ai Mondiali di Qatar 2022. Gli azzurri arrivano alla sfida dell’Olimpico di Roma assai rimaneggiati così come gli...

L'Italia si proietta alla sfida di venerdì sera contro la Svizzera, un match fondamentale per ottenere il pass ai Mondiali di Qatar 2022. Gli azzurri arrivano alla sfida dell'Olimpico di Roma assai rimaneggiati così come gli elvetici, le due nazionali sono appaiate in classifica a 14 punti e adesso le ultime due sfide del girone decideranno il futuro di entrambe. Ad analizzare il match della Capitale è stato l'ex Inter, Xherdan Shaqiri, nel corso dell'odierna conferenza stampa.