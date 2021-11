Irlanda-Italia, Sirigu lascia il ritiro della Nazionale: quanti infortuni per Mancini

Salvatore Sirigu ha lasciato il ritiro della Nazionale a causa di uno stato influenzale: il comunicato del Genoa circa le sue condizioni

Ennesima tegola per l'Italia di Mancini. Il commissario tecnico degli Azzurri non avrà a disposizione Salvatore Sirigu per la delicata trasferta di Belfast in cui la Nazionale italiana si giocherà l'accesso ai prossimi Mondiali. Di seguito, il comunicato del Genoa, club che detiene il cartellino dell'ex portiere del Palermo.