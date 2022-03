Italia, Pessina: “Ripartiamo da errori. Sappiamo ciò che dobbiamo fare e lo faremo”

Le parole del centrocampista dell'Italia, Matteo Pessina, in vista del match del "Renzo Barbera" contro la Macedonia del Nord

Matteo Pessina suona la carica in vista del delicato impegno della Nazionale contro la Macedonia del Nord, che si terrà giovedì sera al "Renzo Barbera" di Palermo. Tanti i giocatori già giunti a Coverciano per preparare il match che andrà in scena nel capoluogo siciliano, tra questi anche il centrocampista dell'Atalanta, intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il momento vissuto dalla squadra..