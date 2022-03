Italia, Mancini riceve un Tapiro da Striscia la notizia: “Meritato ma ci riproveremo”

La sconfitta dell'Italia a Palermo contro la Macedonia è valsa a Mancini l'esclusione dai Mondiali ma anche il Tapiro d'Oro (in formato gigante) di Striscia la Notizia

Il commissario tecnico della nazionale italiana Roberto Mancini , il quale sembra intenzionato a proseguire il cammino alla guida degli azzurri, è stato fermato in mattinata dalla troupe di Striscia la Notizia. Il motivo di questa visita è ovviamente riferito alla clamorosa esclusione della nazionale italiana dai campionati mondiali, la seconda consecutiva, il quale è valsa il premio ironico del "Tapiro d'Oro" in formato gigante. Queste le dichiarazioni di Mancini ai microfoni di Striscia:

"Il Tapiro gigante è più che meritato. Ero fiducioso, purtroppo ogni tanto le cose vanno male. Ma io non mollo: ci riproviamo per il prossimo Mondiale ".

Il servizio andrà in onda in serata, mentre gli azzurri scenderanno in campo contro la Turchia in una gara amichevole questo martedì sera.