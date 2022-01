Italia, Mancini convoca Balotelli: Mario in azzurro quasi 4 anni dopo l’ultima volta

Mario Balotelli sarà convocato da Roberto Mancini per il prossimo stage dell'Italia in vista degli spareggi di marzo in cui gli Azzurri si giocheranno l'accesso al prossimo Mondiale

Mediagol ⚽️️

Mario Balotelli tornerà a vestire la maglia dell'Italia quasi quattro anni dopo l'ultima volta. L'attaccante classe 1990 sarà convocato dal commissario tecnico azzurro, Roberto Mancini, per lo stage che si svolgerà a Coverciano nei prossimi giorni in vista degli spareggi di marzo. Spareggi che saranno validi per accedere al prossimo Mondiale che verrà disputato in Qatar. Proprio il 24 marzo il primo impegno della Nazionale di Mancini al "Renzo Barbera" di Palermo contro la Macedonia. Mario Balotelli non vestiva la maglia dell'Italia dal 7 settembre 2018, in occasione di una gara contro la Polonia. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'ufficialità è attesa nelle prossime ore.

L'ex attaccante di Inter e Milan è attualmente in forza ai turchi dell'Adana Demirspor, dove nel primo scorcio di campionato ha collezionato sette reti e due assist.