Italia, Mancini chiama Romagnoli: out Bastoni, il centrale del Milan al suo posto

Il difensore del Milan subentra al centrale dell'Inter, fermato da una defezione fisica

Bastoni out per lo stage azzurro, Mancini corre ai ripari. Il commissario tecnico della Nazionale ha chiamato Alessio Romagnoli per ovviare allo stop forzato del difensore dell'Inter, fermato da una defezione fisica. Convocati anche Ferrari e il giovane Okoli, difensore di proprietà dell'Atalanta in prestito alla Cremonese. Saranno dunque 38 i giocatori a disposizione del tecnico campione d'Europa per questa tre giorni di stage azzurro, nei quali Mancini avrà la possibilità di valutare nuove alternative per le convocazioni di marzo, con il match di playoff mondiale contro la Macedonia che risulterà decisivo al fine della partecipazione azzurra al prossimo campionato del mondo che si disputerà in Qatar il prossimo inverno.