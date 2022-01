Italia, Mancini: “Battere la Macedonia e vincere il Mondiale. Insigne al Toronto…”

Le dichiarazioni del commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, circa il prossimo Mondiale e non solo

Il CT dell' Italia , Roberto Mancini , ha rilasciato un'interessante intervista ai microfoni di SportWeek. Tra le tante tematiche affrontate dal fresco Campione d'Europa il caso Insigne-Toronto , l'evoluzione di alcuni calciatori Azzurri, la lotta scudetto in Serie A e non solo. Di seguito, le dichiarazioni dell'ex coach dell' Inter , Roberto Mancini .

ITALIA- "Piano piano ho imparato a conoscere tutti i ragazzi e sono stati tutti bravi, i più giovani che son cresciuti molto velocemente: Locatelli ha fatto un grande Europeo, ma anche Berardi, Pessina. E i meno giovani, per quello che hanno dato. Io ho preso sempre come modello Chiellini, che ha 38 anni ed è ancora un giocatore importante in campo e fuori, un grande esempio per i ragazzi".