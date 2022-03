Italia-Macedonia, Mancini: “A Palermo col pubblico vicino. Sto valutando i convocati”

A Firenze il CT della nazionale italiana Mancini ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista di Italia-Macedonia, sfida in programma a Palermo

Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale italiana, ha parlato a margine della presentazione del progetto per il nuovo Franchi che viene presentato oggi presso il Salone dei Cinquecento all'interno di Palazzo Vecchio a Firenze. Tra i vari temi toccati, risaltano quello della guerra in Ucraina ed ovviamente la gara contro la Macedonia in programma il 24 marzo allo stadio "Barbera" di Palermo:

"La situazione è drammatica, lo sport solitamente unisce e non divide, può aiutare, però il momento è molto difficile soprattutto per il popolo ucraino. Cerchiamo di fare qualcosa anche per loro. Credo anche in Russia la maggior parte delle persone sia contro la guerra e ciò che sta succedendo. A pensarci si crede che non sia vero, difficile per tutti quanti".

Per quanto riguarda la sfida valida per i play-off: "Ci siamo complicati le cose da soli, sappiamo che abbiamo la qualità per accedere al Mondiale. La prima partita sarà forse anche più difficile. Giocheremo a Palermo, col pubblico vicino, e penso andrà bene. Mi fido dei ragazzi, sono ottimista ma so che saranno dieci giorni duri e difficili. Avremmo voluto fare a meno di arrivare fin qui. I nomi li sto valutando, in questo momento della stagione è importante la condizione fisica. Non saranno al 100% e questo va valutato".