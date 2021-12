Italia-Macedonia, Gravina: “C’è un motivo se abbiamo scelto Palermo”

La conferma da parte del presidente della Figc, Gabriele Gravina, in merito alla sfida tra Italia e Macedonia del Nord

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina , ha confermato che la prima sfida spareggio per approdare ai Mondiali di Qatar 2022 contro la Macedonia del Nord si giocherà a Palermo. Le dichiarazioni di Gravina nel corso dell'intervista rilasciata a Sky Sport.

"La scelta è stata condivisa con Mancini ed è stata fatta per evitare ulteriori distrazioni legate all'Europeo. Non vogliamo girare pagina ma non doveva essere un peso e un'ansia quello che abbiamo costruito nel 2021. Dobbiamo concentrarci sul futuro. A Palermo vogliamo tanto calore da parte del pubblico, vogliamo essere accolti e coccolati. Il tifoso italiano vuole spingere i ragazzi verso una qualificazione importante".