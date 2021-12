Italia-Macedonia, allarme “Barbera” per lo spareggio di Qatar 2022: cambia la sede?

Il manto erboso del "Renzo Barbera" preoccupa l'Italia: la FIGC potrebbe rivedere la sua scelta e cambiare la sede per il match degli azzurri

Il "Renzo Barbera", sede designata per lo spareggio valido per accedere ai Mondiali del Qatar 2022, tra Italia e Macedonia del Nord, torna in bilico. A darne notizia è "Il Corriere dello Sport", secondo cui, starebbero sorgendo i primi dubbi sull'impianto del capoluogo siciliano a distanza di poco meno di tre mesi dal match degli azzurri. La sfida tra Palermo e Bari di domenica scorsa, ha infatti evidenziato le condizioni non ottimali del manto erboso del terreno di gioco.