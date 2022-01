Italia, Gravina: “Balotelli? Mi fido di Mancini. Stop al campionato per gli spareggi”

Il presidente della FIGC Gravina ha affrontato il tema Balotelli in nazionale italiana e lo stop della Serie A in occasione degli spareggi

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport in occasione della trasmissione Dribbling, parlando del ritorno in nazionale di Mario Balotelli: "Ho trovato Mario molto bene. Lui è sempre un ragazzo straordinario. Lo conosco benissimo fin dai tempi dell'Under 21, quando fece un grandissimo gol a Castel di Sangro. Non spetta a me giudicare le decisioni tecniche ma ho grande fiducia in Mancini e so che quando porta avanti un progetto è perché questo ha una sua validità. La scelta Balotelli è stata una scelta convinta. Non so se ci sarà agli spareggi per le qualificazioni ai mondiali, ma lui è un uomo risolutivo e decisivo. Sono convinto che Mancini stia valutando tutte le opzioni a sua disposizione. Balotelli è tornato in grande forma, questo posso garantirlo. Noi non dobbiamo lasciare nulla di intentato, a marzo abbiamo due appuntamenti importantissimi e non possiamo fallirli".