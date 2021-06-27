Il post Instagram del difensore dell'Italia, Giovanni Di Lorenzo, dopo il successo maturato dagli azzurri contro l'Austria
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L'Italia approda ai quarti di finale di Euro2020.
Missione compiuta per l'Italia, che dopo avere conquistato il 1° posto nel girone, conquista i quarti di finale battendo l'Austria nei tempi supplementari. Giovanni Di Lorenzo, autore di un'ottima prestazione a Wembley, esulta sui social per la vittoria dell'Italia con una foto su Instagram in cui è immortalata l'esultanza al gol di Chiesa.
"Una gioia, grande così! Dura, tosta, faticosa. Abbiamo saputo soffrire e poi esultare, tutti insieme".
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