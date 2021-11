Italia, Belotti: “Abbiamo un problema, troppi infortuni. Gol? C’è da fare mea culpa”

Le parole del centravanti azzurro al termine della sfida esterna contro l'Irlanda del Nord

Parola ad Andrea Belotti . Nell'immediato post partita della gara di qualificazione Mondiale contro l' Irlanda del Nord , l'attaccante azzurro è intervenuto ai microfoni di RaiSport, spiegando cosa non sia andato bene nel confronto che ha portato gli uomini di Roberto Mancini ad un secco 0-0. La qualificazione al Mondiale in Qatar passerà, dunque, per gli spareggi di marzo, nei quali l' Italia avrà il compito di vincere due gare secche per accedere al torneo del prossimo inverno.

Ne è consapevole anche lo stesso Belotti, che ha evidenziato una certa difficoltà degli azzurri nel trovare la via della rete, oltre ad aver evidenziato un problema di fondo che starebbe rendendo non semplice la vita della Nazionale negli ultimi mesi. Ecco, di seguito, le dichiarazioni del centravanti ex Palermo: "Mondiali? C’è tanta amarezza perché sembrava che avessimo la qualificazione in mano e purtroppo il calcio, si sa, è un po’ così. Ci dispiace tantissimo. Gol mancati? C’è da fare un po’ di mea culpa non solo in questa partita. È un momento così dove la palla non vuole entrare".