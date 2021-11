Irlanda-Italia, Bonucci: “Dovremo essere più scaltri per portare a casa la vittoria”

Le dichiarazioni del difensore dell'Italia, Leonardo Bonucci, alla vigilia del match contro l'Irlanda del Nord

Ha suonato la carica così il difensore della Nazionale italiana, Leonardo Bonucci, attraverso il canale ufficiale della FIGC. L'Italia di Roberto Mancini affronterà in trasferta l'Irlanda del Nord nel match che, potenzialmente, potrebbe consentire agli Azzurri di staccare il pass per i prossimi Mondiali che si disputeranno in Qatar.