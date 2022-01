Di Michele su Balotelli: “Mancini gli avrà parlato. Se non ha una testa diversa…”

Le dichiarazioni dell'ex attaccante di Palermo e Torino, David Di Michele, circa la convocazione di Mario Balotelli in Nazionale

Continua a tenere banco la questione legata alla convocazione di Mario Balotelli in Nazionale per lo stage utile a verificare le condizioni della squadra in vista degli spareggi di marzo. Spareggi che saranno validi per accedere al prossimo Mondiale che verrà disputato in Qatar. L'ex bomber di Palermo, Lecce e Torino, David Di Michele, si è soffermato sulla convocazione in Azzurro dell'attaccante palermitano attualmente in forza all'Adana Demirspor in Turchia, dicendo la sua ai microfoni di TMW Radio. Di seguito, le dichiarazioni di Di Michele su Balotelli.