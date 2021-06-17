Simon Kjaer rompe il silenzio.

Rompe il silenzio 5 giorni dopo il malore di Christian Eriksen durante Danimarca-Finlandia, Simon Kjaer. Il capitano della Danimarca - divenuto eroe per un giorno, ha evitato il soffocamento del compagno di squadra prodigandosi inoltre affinché la squadra potesse fare scudo al centrocampista durante le manovre di rianimazione effettuate dai medici. Celebrato dentro e fuori dal campo da compagni, tifosi e addetti ai lavori, Simon Kjaer, oggi ha rotto il silenzio con un lungo post in cui ripercorre quei drammatici momenti.

"Sono stati giorni molto speciali in cui il calcio non è stato la cosa più importante. Uno shock che resterà in me - e in tutti noi - per sempre! L'unica cosa che conta e che conta è che Christian stia bene!! Sono orgoglioso di come abbiamo agito come squadra e di come siamo stati uniti in questo periodo difficile. Sono commosso e profondamente grato per il supporto.

Andiamo in campo contro il Belgio con Christian nel cuore e nella mente.Ci dà una calma che ci permette di concentrarci sul calcio.Giochiamo per Christian, e giochiamo come sempre per tutta la Danimarca.Questa è la motivazione più grande che possiamo ottenere.

Come sempre: facciamo del nostro meglio!".

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