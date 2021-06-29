La Francia è fuori da Euro2020.

Dopo un match rocambolesco, la Svizzera batte la Francia ai rigori, e condanna i transalpini all'eliminazione da Euro2020. A decidere l'errore dal dischetto dell'uomo più atteso: Kylian Mbappè, che fallisce un penalty che sancisce l'uscita dei transalpini dal prestigioso torneo. Un'eliminazione che pesa sulle spalle dell'attaccante del PSG che, attraverso i propri canali social, ha voluto scusarsi con il popola francese.

"È molto difficile voltare pagina – ha scritto l'attaccante del PSG - La tristezza è immensadopo questa eliminazione, non siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo. Sono desolato per questo rigore. Volevo aiutare la squadra ma non ci sono riuscito. Dormire sarà difficile ma purtroppo sono gli alti e bassi di questo sport che amo tanto. So che voi tifosi siete rimasti delusi, ma voglio comunque ringraziarvi per il vostro supporto e per aver sempre creduto in noi. La cosa più importante sarà rialzarsi e ritornare ancora più forti per i prossimi impegni. Congratulazioni e buona fortuna alla Svizzera".

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