VIDEO Euro 2021, l'ex Palermo Diamanti ed il messaggio alla Francia eliminata

ontinua a far rumore l'eliminazione della Francia da Euro 2021.

Ha destato grande scalpore l'eliminazione della Francia dagli Europei, dopo la rocambolesca sfida contro la Svizzera, terminata ai rigore e decisa da un penalty fallito da Mbappè. A tornare sull'argomento è Karim Benzema, attaccante del Real Madrid e dei transalpini, condividendo un post riguardo al suo ritorno dopo sei anni di esclusione con Les Bleus.

“Emozionato di vedere queste immagini, avrei voluto vedere la nostra Francia campione. Grazie ai tifosi di credere sempre in noi, le sconfitte come gli ostacoli ci spingono a superarci.

Questa non è la fine, torneremo più forti. Vorrei anche ringraziare tutti i miei compagni di squadra, lo staff e tutta la Francia per aver accolto il mio ritorno con tanta benevolenza".

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