Modena, Tremolada: “Sappiamo dove possiamo arrivare. Bianco e doppia cifra…”

"La prima partita giocata del pomeriggio forse ci ha una po’ condizionato, dobbiamo un attimo abituarci di nuovo". Lo ha detto Luca Tremolada, come riportato dal "QuotitianoSportivo". Diversi i temi trattati dal trequartista del Modena, vero e proprio uomo copertina della squadra allenata da Paolo Bianco: dal pareggio ottenuto lo scorso weekend contro la Feralpisalò, preceduto da tre vittorie di fila, al suo rapporto con il nuovo tecnico gialloblù. "Corro in maniera diversa, Bianco è un allenatore che riesce a darmi dei compiti che posso eseguire molto bene. Mi dispiace se da fuori sembra che non correvo l’anno scorso. Io do tutto quello che ho per il Modena e quest’anno forse si nota in maniera più marcata", le sue parole.