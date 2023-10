Modena, Bianco: “Palermo? Partita difficile ma bella da giocare, ho un obiettivo”

"Dispiace perchè è stata una partita molto equilibrata, soprattutto nel primo tempo". Così Paolo Bianco, intervenuto ai microfoni ufficiali del club gialloblù al termine della sfida contro il Venezia. Diversi i temi trattati dal tecnico del Modena dopo la prima sconfitta rimediata in campionato: dalla prova offerta da Bonfanti e compagni in occasione della gara valevole per l'ottava giornata del torneo cadetto, al match contro il Palermo, in programma sabato prossimo fra le mura dello Stadio "Braglia".