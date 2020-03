Milan, ufficiale: risolto il contratto con Boban, confermato Pioli. Il comunicato

Zvonimir Boban lascia il Milan.

Il club rossonero ha confermato, attraverso un comunicato ufficiale, la risoluzione del contratto con effetto immediato del croato, che in questa stagione ha ricoperto il ruolo di Chief Football Officer. Una notizia che era nell’aria ormai da giorni. La società ha ringraziato Boban per il suo operato in questi 9 mesi e gli ha augurato il meglio per il futuro professionale.

Il Milan ha allo stesso tempo annunciato, invece, di avere piena fiducia in Stefano Pioli e nel suo staff tecnico, e di guardare con ottimismo alla seconda parte della stagione, con la determinazione di continuare il percorso di crescita per tornare ai vertici del calcio mondiale con un progetto coerente con i parametri del fair play finanziario.

“Ringraziamo Zvone per il suo operato in questi 9 mesi e gli auguriamo il meglio per le sue prossime sfide professionali. Ora, dobbiamo concentrarci sulle prossime sfide. Stefano Pioli e il suo staff stanno facendo un ottimo lavoro, migliorando costantemente il rendimento della squadra, e godranno del nostro massimo sostegno, in un contesto così difficile per l’intero paese“, ha detto l’amministratore delegato rossonero Ivan Gazidis.

