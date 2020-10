Milan-Sparta Praga, Krunic: “Sarà un match complicato. Nuovo ruolo? Ho il mio pensiero”

Il Milan non ha intenzione di fermarsi e spera di poter ottenere il secondo successo di fila in Europa League.

Milan-Sparta Praga, Pioli alla vigilia: “Farò qualche cambio, fiducia in Tatarusanu. Ibrahimovic…”

I rossoneri nella prima uscita europea hanno superato per 3-1 in trasferta il Celtic grazie alle reti messe a segno da Hauge, Brahim Diaz e Krunic. Proprio quest’ultimo, intervenuto in conferenza stampa, si è detto soddisfatto per il momento che sta attraversando e si è proiettato al match di giovedì contro lo Sparta Praga.

“Ci attende una gara difficile contro una buona squadra, la differenza è proprio nel fatto che non conosciamo bene le squadre come in Italia, ma ci prepareremo bene per conoscere al meglio l’avversario e speriamo di vincere. Nuovo ruolo? Sono più vicino alla porta come ho fatto vedere anche in Scozia, non è la mia miglior caratteristica ma posso sicuramente dare qualcosa, se c’è bisogno di giocare in qualsiasi ruolo sono disponibile. Poi dipende dalla partita e di cosa c’è bisogno di fare”.