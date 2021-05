Milan, la benedizione di Shevchenko: “Atalanta stanca dopo la Coppa Italia, credo in Pioli”

Andriy Shevchenko crede nel suo Milan.

L’ex attaccante ucraino simbolo vero e proprio del club rossonero negli anni dei trionfi, vota per il club di Via Aldo Rossi nella corsa Champions che si chiuderà domenica sera. Gli uomini guidati da Stefano Pioli saranno ospiti dell’Atalanta già qualificata ma vogliosa di chiudere il campionato al secondo posto, al Milan servirà però un successo per non guardare ai risultati di Napoli e Juventus. Una partita che l’attuale commissario tecnico dell’Ucraina guarderà comunque con attenzione vista la presenza in campo di Ruslan Malinovskyi. L’ex bomber anche della Dinamo Kiev, nel corso dell’intervista concessa a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in vista dell’ultimo turno di Serie A. Eccone un breve stralcio.

“Il Milan ha fatto un buon campionato. Non è riuscito a sfruttare il match point con il Cagliari, ma deve chiudere per forza con un successo. E in ogni caso non si può cancellare una stagione ottima. Un tecnico dipende sempre dai risultati, ma una bella stagione non si dimentica. Atalanta stanca dopo la finale di Coppa Italia. In futuro vorrei mi piacerebbe tornare, sono sicuro però che Pioli ce la farà a conquistare un pass”.

