Udinese-Inter 1-2, Perisic e Lautaro tengono agganciato Inzaghi al primato. Cioffi ko

Vittoria fondamentale dell'Inter per 1-2 sull'ostico campo dell'Udinese, con le reti di Perisic e Lautaro, inutile quella di Pussetto

Dopo il successo di questo pomeriggio del Milan contro la Fiorentina , l' Inter di Inzaghi risponde e rimane agganciata a meno due dai rossoneri primi in classifica. Una vittoria fondamentale anche per ritornare ai tre punti dopo il passo falso di Bologna .

Handanovic e compagni dominano la prima frazione di gioco, portandosi in vantaggio con la rete di Ivan Perisic al minuto 12', andando a confermare il grande periodo di forma del croato. Sul tramonto del primo tempo, il gol di Lautaro in seguito al rigore fallito dello stesso argentino, che riesce a battere Silvestri con un colpo di testa imparabile.

Gli ultimi 45' minuti di gioco per i nerazzurri sono stati sofferenza e compattezza, vista la grande pressione bianconera sempre più efficace. Al settantaduesimo il gol di Pussetto rimette in gioco i friulani, mettendo qualche brivido di troppo ai campioni d'Italia, che sul finale di partita riescono a venirne fuori con intelligenza e maturità, aggiungendo tre punti dal peso specifico inestimabile in vista della corsa scudetto.