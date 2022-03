Torino-Inter 1-1, Sanchez segna al 90+3 e salva Inzaghi. Super Bremer, Juric beffato

Termina 1-1 all'Olimpico Grande Torino, l'Inter agguanta i granata sul finale del posticipo domenicale valido per la 29a giornata di Serie A

Match superlativo dei granata all'Olimpico Grande Torino contro l'Inter di Simone Inzaghi, protagonisti di una prestazione grigia, salvati nei minuti finali dalla zampata di Alexis Sanchez. Nerazzurri clamorosamente scivolati la terzo posto in classifica a meno quattro punti dal Milan capolista. Sfida sbloccata nella prima frazione di gioco dalla rete di Bremer, assoluto top player della compagine piemontese sul piano difensivo, autore del gol dell'1-0 al minuto 12' sul calcio d'angolo. Match dalle tante occasioni da una parte e dall'altra, con Berisha ed Handanovic artefici di diverse parate decisive, abili nel tenere in bilico il risultato. In particolare l'estremo difensore albanese sul colpo di testa di Lautaro Martinez al sedicesimo di gioco si è dimostrato miracoloso. Gli uomini di Juric beffati sul finale da una disattenzione difensiva, concretizzata dall'attaccante cileno ex Manchester United sul grande assist di Edin Dzeko. Risultato finale di 1-1 che non basta ai meneghini per ritenersi soddisfatti, e che li vede in ritardo nella corsa allo scudetto