Serie A, Milan-Inter 1-1: l’ex Calhanoglu, l’autogol di de Vrij e l’errore di Lautaro

Accade di tutto nel derby di Milano: un punto per parte con il diavolo rossonero che riagguanta la vetta della classifica occupata dal Napoli di Spalletti

Un gol per parte, un punto a testa. Nel derby di Milano il diavolo rossonero di Stefano Pioli e l'Inter di Simone Inzaghi si sono divisi la posta in palio nel match valido per la dodicesima giornata del massimo campionato italiano. A sbloccare la partita il classico gol dell'ex di Calhanoglu, glaciale a purgare Tatarusanu dagli undici metri. Pochi istanti dopo (al minuto 17') un autogol di de Vrij ha rimesso in careggiata il Milan di Pioli. Al 27' Lautaro Martinez ha fallito un calcio di rigore che avrebbe permesso ai nerazzurri di andare a riposo in vantaggio. Nella ripresa, la tanta garra messa in campo da entrambe le compagini non è bastata per indirizzare i tre punti da una sponda rispetto ad un'altra. Il Milan riagguanta così il Napoli in vetta alla classifica di Serie A, riportata di seguito.