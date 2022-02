Milan-Inter, Inzaghi: “Derby? Una battaglia. Le motivazioni faranno la differenza”

Le dichiarazioni di Simone Inzaghi durante la conferenza stampa alla vigilia del derby Milan-Inter, andata della semifinale di Coppa Italia

I due precedenti match disputati dalle principali due squadre di Milano vedono i rossoneri favoriti, dal momento che la squadra di Pioli ha totalizzato quatto punti sui sei totali disponibili. All’andata la partita è finita sul risultato di 1-1 con la rete sul dischetto di Hakan Çalhanoğlu e la risposta quasi immediata di Stefan De Vrij . Il match di ritorno, invece, è stato portato a casa dai rossoneri: il risultato è stato di 1-2. E’ l’Inter a passare in vantaggio con Ivan Perišić , tuttavia tra il minuto settantacinque e settantotto, il Milan prima trova il gol del pareggio con Giroud e immediatamente dopo, è stato lo stesso francese a siglare la rete della vittoria. Nonostante questo, i pronostici parlano di un match equilibrato, vista anche la posizione in classifica che ricoprono entrambe le formazioni: I rossoneri si trovano momentaneamente secondi a cinquantasette punti, a pari merito del Napoli capolista. L'Inter, invece, è terza con soli due punti in meno dalla vetta ed una partita in meno rispetto le compagini.

"Sarà una battaglia, servirà senso di responsabilità. Per noi segnare sarebbe molto importante, sarà una battaglia dove ognuno cercherà di prevalere sull'altro e allo stesso tempo una partita in cui l'aspetto mentale e motivazionale faranno la differenza. Il nostro focus deve essere sul campo e sulla prestazione, questo deve far aumentare il senso di responsabilità nel preparare la sfida nel migliore dei modi. Bisognerà giocare partita per partita cercando di recuperare le energie fisiche e mentali senza pensare a quello che succederà dopo. Per raggiungere gli obiettivi questo è l'unico modo".