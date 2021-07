Inter, Vidal: “Voglio dimostrare il mio valore. Inzaghi? Allenatore importante”

Le parole del centrocampista cileno dell'Inter, Arturo Vidal, in vista dell'inizio della prossima stagione di Serie A

"Obiettivi? L'anno scorso abbiamo vinto lo Scudetto, quest'anno dobbiamo ripeterci e arrivare fino in fondo in Champions. Quanta voglia c'è di tornare in campo? Tantissima. Lo scorso anno non è stato bellissimo per me, ho perso gli ultimi due o tre mesi per infortunio. Voglio stare bene e far sapere a tutto il mondo chi è Vidal. Ho parlato con la società, c'è un bel rapporto: loro hanno tanta fiducia in me, quest'anno deve essere il migliore. Inzaghi? Sono già tre giorni che parlo con lui: è un allenatore importante, che parla bene e fa sentire bene la squadra. I compagni mi hanno detto che sono contenti: questo è importante, vogliamo fare un grande campionato e una buona Champions".