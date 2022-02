Inter-Roma, probabili formazioni: Mourinho torna a San Siro, Inzaghi lancia Sanchez

Quasi tutto pronto per la sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia tra Inter e Roma

Inter e Roma si giocano l'accesso alla semifinale di Coppa Italia, nel giorno del ritorno di José Mourinho a San Siro. Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano, anche se questa volta la storia potrebbe essere diversa. Il tecnico portoghese che ha fatto la storia del club nerazzurro, torna in quella che per due anni è stata la sua casa, oggi, però, da avversario.

Inter e Roma saranno le protagoniste del quarto di finale che deciderà la prima semifinalista del torneo, nella sfida in programma per questa sera alle ore 21:00. Un crocevia importante proprio per la compagine giallorossa, in cerca di riscatto dopo l'ultimo pari interno in Serie A conto il Genoa di Blessin, arrivato senza non poche polemiche per il gol di Nicolò Zaniolo annullato nel finale di gara.

Tra i protagonisti della sfida di questa sera ci sarà proprio il numero 22 dei capitolini, ex di giornata e voglioso anche lui di dare una scossa alla sua Roma e alle tante voci che, ormai da settimane, circolano sul suo futuro. Il classe '99 non poteva che trovarsi davanti un avversario così affascinante e stimolante come l'Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri arrivano dalla sconfitta nel derby contro il Milan e tornano sul rettangolo verde di 'San Siro' per una partita molto importante, che dà anche il via ad un vero e proprio tour de force agonistico di incontri.

Dopo il confronto con i giallorossi, infatti, Handanovic e compagni saranno attesi dalle sfide contro Napoli e Liverpool. Nonostante questo, tuttavia, Inzaghi dovrebbe ancora affidarsi ai suoi uomini migliori, con l'unico ballottaggio plausibile che si palesa in avanti, dove al fianco di Lautaro si giocano una maglia da titolare Sanchez e l''altro ex, Edin Dzeko. Il cigno di Sarajevo ha già fatto male ai giallorossi nel match del girone d'andata giocatosi all'Olimpico, e potrebbe risultare nuovamente decisivo anche e soprattutto in ottica realizzativa. Pochi cambiamenti anche per la Roma, con Mourinho che dovrebbe schierare lo stesso 11 sceso in campo contro il Genoa, con l'unico rebus legato al centrocampo e alla presenza di Cristante, insidiato da Veretout.

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, A. Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; L. Martinez, Sanchez. All. S. Inzaghi.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, S. Oliveira, Vina; Mkhitaryan, Zaniolo; Abraham. All. Mourinho.

DOVE VEDERE IL MATCH IN TV

La sfida di 'San Siro' sarà trasmessa dalle ore 21:00 in diretta su Canale 5, oltre che visibile in streaming su Mediaset Infinity