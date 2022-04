Inter-Roma, probabili formazioni: il ritorno di Mourinho, Abraham sfida l’ex Dzeko

Quasi tutto pronto per l'importante sfida di 'San Siro' tra Inter e Roma, crocevia fondamentale in ottica Scudetto e qualificazione in Champions League

Inter e Roma vogliono proseguire la propria corsa verso i rispettivi obiettivi, in un match il cui esito sarà cruciale anche per le altre contendenti. Sfida tra ex, Mourinho ritrova il suo glorioso passato in una serata fondamentale per la Roma, imbattuta da dodici partite consecutive e vogliosa di mettere pressione alla Juventus per la lotta al quarto posto. Di fronte un Inter quanto mai agguerrita, che arriva dalla vittoria nel derby di Coppa Italia e vuole riconfermare le proprie certezze a discapito di una forma fisica, a questo punto della stagione, non più impeccabile.

Sarà anche la serata di Edin Dzeko, che contro la Roma ha già segnato all'andata oltre che in Coppa Italia, e punta a ripetersi per far compiere ai nerazzurri di Inzaghi il balzo decisivo verso la vittoria dello Scudetto. Un crocevia fondamentale , non solo per queste due squadre, ma anche per chi sta dietro e davanti. Il Milan sarà impegnato contro la Lazio, confronto nel quale è impossibile per la squadra di Pioli commettere errori o passi falsi, con il destino del campionato che ormai non è più solo nelle mani di Maignan e compagni.

La sfida di 'San Siro', in programma alle ore 18.00, sarà visibile in diretta sulla piattaforma streaming di DAZN, in alternativa sarà possibile seguirla tramite la diretta testuale proposta da Mediagol.it.

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, L. Martinez. ALL: S. Inzaghi.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, S. Oliveira, Veretout, Zalewski; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. ALL: Mourinho.