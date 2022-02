Inter-Roma, Materazzi: “Partita speciale per Mourinho. Se avesse perso quel derby…”

Le dichiarazioni rilasciate da Marco Materazzi in vista della sfida valevole per i quarti di finale di Coppa Italia

"Mou ha già giocato una volta contro l’Inter in campionato ed è già tornato a Milano in altre occasioni, ma questa sarà una partita particolarmente emozionante". Lo ha detto Marco Materazzi, intervistato ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport" in vista della sfida tra Inter e Roma, in programma alle ore 21. Non una partita come le altre per José Mourinho, che per la prima volta arriverà a San Siro da avversario dopo l'addio ai nerazzurri e quel Triplete del 2010 con la conquista della Champions League. "Sarà 'speciale' rivedere San Siro nerazzurro, la sua vecchia casa, e tornare lì dove è stato così felice. Ma non dimentichiamoci ciò che più conta per tutti, ovvero la qualificazione in semifinale di Coppa Italia", ha proseguito Materazzi.