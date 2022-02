Inter-Roma, Castan: “Avrei tenuto Dzeko, dispiace vederlo con un’altra maglia”

Le parole dell'ex difensore giallorosso, Leandro Castan, a poche ore dalla sfida di Coppa Italia tra Inter e Roma

Su Inter-Roma: "Questa è bella. E' vero, Juan Jesus mi prende sempre in giro, perché non ho mai perso contro di lui (ride, n.d.r.). In quel momento eravamo davvero più forti di loro. Non so cosa sia successo questa estate, quando abbiamo perso Dzeko. Lui era uno di quelli che dava un'identità alla squadra, io lo avrei tenuto tutta la vita perché è fortissimo ed una bravissima persona. Mi dispiace vederlo in una squadra che non sia la Roma. Gli auguro il meglio, ma stasera spero che vincano i giallorossi".