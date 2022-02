Inter-Roma, Amadeus: “Volevo chiamare mio figlio José prima del triplete di Mourinho”

Il noto presentatore Amadeus accoglie Mourinho a San Siro per la sfida tra Inter e Roma valida per i quarti di finale di Coppa Italia

“Noi interisti saremo sempre legati a Josè Mourinho. Abbiamo passato anni indimenticabili, lui ha scritto la storia. C’è un affetto reciproco immenso. Sarà una grande emozione nel vederlo entrare al Meazza. Poi quando inizierà la gara, lui sarà l’allenatore della Roma. E noi faremo di tutto per non renderlo felice alla fine della partita. Mio figlio l’ho chiamato Josè, quando l’ho conosciuto. Io seguivo già Mourinho al Porto e l’ho sempre considerato un grande allenatore, un grande personaggio. Mi ha sempre affascinato e interessato. Ero e rimango un suo fan. Mia moglie era incinta nel 2009, l’anno in cui lui aveva firmato per l’Inter. Ancora non avevamo vinto il triplete ma io sulla fiducia decisi di chiamare mio figlio Josè”.