Inter-Milan, tre punti d’oro per i rossoneri: Giroud ribalta Perisic, sorride Pioli

Termina con la vittoria del Milan il derby della Madonnina, valido per la 24a giornata di Serie A. I rossoneri vincono in rimonta 2-1 con la doppietta di Giroud, portandosi a -1 dall'Inter, in attesa della gara del Napoli.

La prima occasione è di marca nerazzurra con Dumfries, che con un guizzo mette alle spalle di Maignan ma il guardalinee annulla tutto per fuorigioco. Poco più tardi doppia occasione nuovamente per i nerazzurri, prima con l'esterno olandese poi con Barella, para bene l'estremo difensore rossonero. Al 35esimo il Milan sfiora il vantaggio con Tonali, Handanovic si supera e nega la rete al classe 2000, due minuti dopo è il turno di Maignan su Lautaro, grande intervento del portiere ex Lille. Nel finale arriva la rete dell'1-0 interista, sugli sviluppi di corner Perisic aggancia la sfera e fulmina Maignan.

Nella ripresa gara equilibrata con azioni da entrambe le parti, al minuto 75 il Milan trova il pari con Olivier Guroud. L'attaccante francese è bravo ad anticipare la difesa interista in area piccola, per mettere alle spalle di Handanovic. Pochi minuti più tardi ancora l'ex Arsenal in rete per il vantaggio dei rossoneri, grande reattività per il centravanti di Pioli dentro l'area di rigore. Nel finale, la grande partita dei rossoneri viene macchiata dall'espulsione di Theo Hernandez. Al termine dei cinque di recupero, l'arbitro Guida fischia la fine del match.