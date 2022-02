Inter-Milan, Tacchinardi: “Derby con tanti duelli. Nerazzurri hanno 2 risultati su 3”

Le dichiarazioni di Alessio Tacchinardi, ex calciatore della Juventus, in vista del derby tra Inter e Milan

Il Derby della Madonnina è sicuramente una delle gare più attese del campionato di Serie A . Inter e Milan si affrontano domani, sabato 5 febbraio, in un match che vale tanto per la lotta scudetto. I nerazzurri comandano la classifica con 53 punti, il Milan occupa il secondo posto insieme al Napoli con solamente quattro lunghezze di differenza.

"E’ un bellissimo derby, ci saranno tanti duelli a centrocampo, come Kessiè e Brozovic. Ma anche gli altri sono delicati. Anche quelli sulle fasce, dove il Milan ha giocatori che e sono in palla possono essere devastanti, e intendo Leao e Theo Hernandez. L'Inter è da grande Giro, il Milan da gara secca e può fare di tutto. Può farti male. Credo che l'Inter si senta forte di poter avere due risultati su tre. Ha la consapevolezza di essere più forte, il Milan che non è all'ultima spiaggia ma quasi. Ha tanta pressione per questo derby e servirà solo tanta intensità. Se rallenta fa fatica"