Inter-Milan, Lautaro: “Vincere per allungare in classifica, non abbassare la guardia”

Le parole del centravanti argentino dell'Inter in vista dell'importante derby contro il Milan

Parola a Lautaro Martinez . Il numero 10 e centravanti dell 'Inter è già in clima derby per la super sfida di sabato contro il Milan . I nerazzurri sono in vetta alla classifica e sono in cerca di tre punti importanti per aumentare il distacco proprio con la compagine rossonera, attualmente terza in classifica al pari del Napoli . Un big match che sa di lotta Scudetto per le due milanesi, con il primo posto che è ormai l'obiettivo dichiarato di entrambe le squadre. Compito dell'Inter quello di difendere il titolo conquistato nella trionfale annata scorsa, sotto la guida di Antonio Conte .

Lautaro è intervenuto proprio ricordando i successi dell'anno passato ma concentrandosi anche in maniera decisa sul derby e sulla corsa per il titolo. Ecco, di seguito, le sue parole: “Con l’Inter ho vissuto innumerevoli emozioni. Ricordo l’esordio in Champions League contro il Barcellona che seppur non sia andato bene, è stato per me come il realizzarsi di un sogno. Sono contento di essere parte di questo progetto ed è bello sentire addosso il costante supporto dei tifosi. Di questo 2021 conserverò tante soddisfazioni: dallo scudetto con l’Inter alla vittoria con la mia Nazionale in Copa America dopo tanti anni di vani tentativi. Anche quest’anno è iniziato nel migliore dei modi con la vittoria della Supercoppa ma non dobbiamo abbassare la guardia in campionato, ci aspetta un combattuto derby contro il Milan. Bisogna vincere per allungare in classifica così come è stato fatto lo scorso anno. All’andata abbiamo ottenuto soltanto un pareggio ma siamo molto maturati da allora sotto tutti i punti di vista”.