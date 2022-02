Inter-Milan, l’Ad Marotta: “Skriniar capitano? Adesso lunga vita ad Handanovic”

Le dichiarazioni di Beppe Marotta, Ad dell'Inter, poco prima del fischio di inizio del derby contro il Milan

Derby della Madonnina tra Inter e Milan che vale tanto per entrambe le squadre. I nerazzurri comandano la classifica di Serie A con 53 punti, i rossoneri inseguono al secondo posto insieme al Napoli con 49. La gara di San Siro darà una spinta importante alla compagine di Inzaghi in caso di vittoria, o concretizzerà le speranze di sorpasso per il Milan.

"Skriniar capitano? Non ce lo siamo ancora posti questo problema, al momento giusto si valuterà. Handanovic comunque è il nostro capitano e portiere titolare, lunga vita ad Handanovic. Siamo convinti di continuare così. Oggi è una partita particolare, spero sia uno spot positivo per tutto il movimento calcistico. Abbiamo 15 partite da disputare e quindi sono 45 punti potenziali a disposizione. Qualsiasi risultato ci sia penso sarà una giornata interlocutoria. Certamente per noi rappresenta un motivo d'orgoglio e quindi affronteremo questa partita al massimo per continuare il ruolino di marcia che ci ha visti primi in classifica".